Назван организатор терактов с иконой и в здании службы в Крыму

Новую попытку теракта в Крыму, а также предотвращенный летом подрыв бомбы в иконе организовывал живущий в Одессе сотрудник сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), старший лейтенант Иван Кринов. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

Мужчина 10.01.1996 года рождения зарегистрирован в Краматорске. В настоящее время он находится в Одессе с супругой и малолетним ребенком. В августе прошлого года посредством мошеннических схем украинец уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве «живой бомбы» для передачи сотрудникам ФСБ РФ в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней бомбой. Теракт удалось предотвратить, рассказали в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, в 2013-2015 годах Кринов обучался в Краматорском технологическом техникуме, с 2015 по 2019 годы — в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, с 2016 по 2023 годы проходил службу в Донецком отряде военной службы правопорядка ВСУ, а с 2024 года является сотрудником ССО ВСУ.

2 февраля в Центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму в одном из зданий УФСБ предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, представитель ССО ВСУ связался с крымчанином через Telegram. Он представился мужчине сотрудником ФСБ РФ и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание УФСБ России в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе. Сотрудники ФСБ обнаружили при мужчине самодельное взрывное устройство.

Ранее осужденная за теракт Дарья Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб.