В Ленобласти пособники помогали мошенникам звонить россиянам с помощью SIM-боксов

В Ленинградской области полицейские накрыли узел связи, через который украинские мошенники обманывали россиян. Об этом сообщает управление ПВД по региону.

Мужчина и женщина снимали квартиры в Мурино и Новом Девяткино, каждые три-четыре дня меняя жилье для конспирации. Они, по версии правоохранителей, получали от аферистов SIM-карты и обеспечивали работу специальных боксов, которые позволяют злоумышленникам звонить россиянам, скрывая реальное местоположение.

«Ежедневно через созданный ими узел связи проходило не менее пяти тысяч мошеннических звонков», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД задержали пособников, ими оказались 20-летняя уроженка Псковской области и ее 28-летний знакомый из Калмыкии. Оба за свою «работу» получали вознаграждение. У них изъяли более 3500 SIM-карт.

По факту произошедшего возбудили дело по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

