Общество

Ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны

«Ведомости»: Минобрнауки потребовало от ученых согласовывать командировки


Минобрнауки после случая с арестом археолога Александра Бутягина потребовало от ученых согласовывать командировки в недружественные страны (в списке 49 государств). Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Письма с соответствующим требованием министерство разослало вузам и НИИ.

По словам собеседника издания в академической среде, нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну еще до рассылки письма.

Кроме того, он заявил, что ситуация с Бутягиным ухудшает и без того осложнившийся научный обмен. Несколько российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах под политическими предлогами, хотя они никак не выражали своей позиции по ситуации с российско-украинским конфликтом.

«Ведомости» отмечают», что за последние два года в МГУ и ВШЭ ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений командировок на Турцию и Саудовскую Аравию, также участились командировки в Иран.

В НИЯУ МИФИ рассказали изданию, что сокращение международных контактов и международных командировок «произошло гораздо раньше вследствие антироссийских санкций и исключения России из ряда научных коллабораций». При этом некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук продолжают посещать экспедиции, коллоквиумы, симпозиумы и съезды в странах Европы.

Бутягина арестовали в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины. Его обвиняют в незаконных археологических экспедициях на территории древнего городища Мирмекий в Крыму. Украинская сторона добивается его экстрадиции.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Польши в связи с задержанием Бутягина.
 
