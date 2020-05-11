Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

Стоит отметить, что Железняков сравнил смену спортсменкой наставника с предательством и обвинил продюсера Яну Рудковскую, супругу Плющенко, в переманивании спортсменки.

«Я не напрашивался на это интервью — меня попросили, я высказался. А по вашему я должен дифирамбы петь, раскланиваться и цветы дарить? А академии Плющенко, раз они плюют нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на свое мнение!

Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры, мне абсолютно непонятно. Или слово «предательство» уже входит в ряд с оскорбительными словами?» — написал Железняков у себя во «ВКонтакте».

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