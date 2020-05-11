Тренер Хабиба назвал Нурмагомедова «королем»
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Хавьер Мендес, наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил комментарий под постом своего подопечного, передает «Чемпионат».
В нем непобежденный спортсмен порассуждал о смене поколений и заявил, что «еще повоюет».
«Ты король, и, когда придет время, ты взлетишь над всеми», — прокомментировал слова Хабиба специалист.
Стоит отметить, что следующим соперником Нурмагомедова станет Джастин Гэтжи, который на UFC 249 одолел Тони Фергюсона и взял титул временного чемпиона.
Ранее сообщалось, что пауза в теннисном сезоне может быть продлена.