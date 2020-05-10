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Экс-фигурист Илья Авербух опроверг информацию о том, что получил штраф за нарушение самоизоляции.

«Мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего», — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.



Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая сейчас за Польшу, объяснила, почему отказалась выступать в шоу Ильи Авербуха.