Сын Плющенко рассказал стих в честь Дня Победы
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Сын экс-фигуриста Евгения Плющенко Александр рассказал стих в честь Дня Победы.
Читая стих, Плющенко-младший держит табличку с изображением своего прадеда Николая Сырова, который был капитаном гвардии.
9 мая в России отмечается 75-летие Победы.
«С Великим Праздником! С праздником Победы!
Саня выучил очень проникновенный стих! Наши дети должны знать про подвиг наших ГЕРОЕВ! Слава и вечная память», — написал Евгений Плющенко в Instagram.
Ранее Артем Дзюба опубликовал поздравление с Днем Победы.