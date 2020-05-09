Сын Плющенко рассказал стих в честь Дня Победы

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Сын экс-фигуриста Евгения Плющенко Александр рассказал стих в честь Дня Победы.

Читая стих, Плющенко-младший держит табличку с изображением своего прадеда Николая Сырова, который был капитаном гвардии.

9 мая в России отмечается 75-летие Победы.

«С Великим Праздником! С праздником Победы!

Саня выучил очень проникновенный стих! Наши дети должны знать про подвиг наших ГЕРОЕВ! Слава и вечная память», — написал Евгений Плющенко в Instagram.



Ранее Артем Дзюба опубликовал поздравление с Днем Победы.