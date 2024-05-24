Губерниев не уверен в том, что Россия примет участие в Олимпиаде 2026 года

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у россиян мало шансов выступить на Олимпиаде 2026 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие. Жизнь покажет. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада 2026 года пройдет в в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее в МИД РФ предупредили россиян об угрозах на Олимпиаде 2024 года.