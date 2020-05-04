В немецких клубах выявлено 10 случаев заражения коронавирусом

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Десять медицинских тестов на наличие коронавируса в организме, проводимых в клубах первого и второго дивизионов чемпионата Германии по футболу, оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL).

Начиная с прошлой недели в общей сложности было проведено 1 724 теста. Эта мера необходима в преддверии возобновления сезона. Руководство Бундеслиги рассчитывает, что это не помешает начать матчи 15 мая.

«Все клубы, в которых были обнаружены случаи инфицирования, провели необходимые меры в соответствии с требованиями органов здравоохранения. Тестирование предназначено для предотвращения распространения коронавируса на тренировках и при участии игроков и тренеров в других клубных мероприятиях. Необходимо проявить максимальную осторожность», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что все тесты игроков «Баварии» на коронавирус оказались отрицательными.