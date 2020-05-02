АПЛ может возобновиться на десяти нейтральных полях

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Английская премьер-лига (АПЛ) может быть доиграна на восьми-десяти нейтральных стадионах, сообщает Times.

По информации источника, руководство АПЛ уже сообщило командам, что турнир планируют завершить на таком количестве нейтральных стадионов. Голосование по этому вопросу должно состояться на следующей неделе.

Примечательно, что 1 мая клубы АПЛ также провели совещание, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, до паузы в турнирной таблице с большим отрывом лидировал «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Кубок английской лиги может быть отменен в следующем сезоне.