Лещенко оценил шансы «Динамо» попасть в Лигу Европы

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о шансах московского «Динамо» сыграть в еврокубках.

«Думаю, у «Динамо» очень хорошие перспективы. Вопрос попадания в Лигу Европы зависит от того, в каком состоянии выйдет команда из самоизоляции. Отрыв от зоны еврокубков не такой большой, побороться вполне возможно», — цитирует Лещенко РИА «Новости».

После 22-х туров чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды 30 очков. Команда на шесть баллов отстает от идущего на пятой строчке московского ЦСКА.

Ранее вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин поддержал болевшего коронавирусом Лещенко.