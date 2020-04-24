Экс-тренер «Спартака» Мальфатти оценил работу Тедеско
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Бывший тренер московского «Спартака» Аттила Мальфатти оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, 34-летний наставник может привести «Спартак» к успеху.
«Думаю, что у Тедеско есть нужные качества и компетенции. Он играет в 3-5-2 и это здорово. Руководству клуба необходимо верить в него и дать шанс выстроить систему.
Видно, что команда готова как тактически, так и физически», — сказал Мальфатти.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал результаты своей команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).