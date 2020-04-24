Вратарь «Зенита» назвал главного тренера ЦСКА гением

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Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев назвал главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко гением, передает «Спорт-Экспресс».

Под руководством Гончаренко Лунев в 2016 году выступал в «Уфе». Он признался, что сильно нервничал перед своим дебютом в чемпионате России и боялся все испортить.

«У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошел ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и все будет нормально». И как рукой сняло волнение», — поделился голкипер в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок».

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» может вернуться в «Порту».