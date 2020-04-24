Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-композицию, в которой раскритиковал бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.
В песне Кузнецов предстал в образе Нурмагомедова и назвал композицию «Король лицемерия». В тексте Кузнецов напомнил скандалы из прошлого, связанные с Хабибом — как тот платил бездомным за отжимания и выступал против аморальных по его мнению театральных постановок и концертов.
В целом боец ММА обвинил чемпиона UFC в сексизме, трусости и любви к деньгам.
Ранее сообщалось, что Тактаров хочет встретиться с Хабибом.