Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба

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Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-композицию, в которой раскритиковал бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.

В песне Кузнецов предстал в образе Нурмагомедова и назвал композицию «Король лицемерия». В тексте Кузнецов напомнил скандалы из прошлого, связанные с Хабибом — как тот платил бездомным за отжимания и выступал против аморальных по его мнению театральных постановок и концертов.

В целом боец ММА обвинил чемпиона UFC в сексизме, трусости и любви к деньгам.

Ранее сообщалось, что Тактаров хочет встретиться с Хабибом.