Ковальчук назвал три лучших момента своей карьеры

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук назвал три лучшие момента в своей карьере, передает «Спорт-Экспресс».

«В первую очередь, победа на Олимпиаде. Это самое главное. Потом — момент, когда меня взяли в 16 лет во взрослую команду «Спартака». Что касается третьего момента — чемпионат мира в 2008 году», — поделился он.

Хоккеист вспомнил, что в тот момент, когда тренер сообщил ему о том, что он теперь будет играть во взрослой команде «Спартака», Ковальчук сначала не поверил.

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