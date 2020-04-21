В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования

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Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.

Отмечается, что матчи нельзя будет проводить даже за закрытыми дверями. Королевскому футбольному союзу Нидерландов совместно с

Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нужно определить, какие команды будут представлять страну в еврокубках.



Напомним, в Европе приостановлены все футбольные соревнования, кроме чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что матчи чемпионата Польши по футболу возобновятся 30 мая.