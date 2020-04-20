Стала известна причина смерти игрока «Казанки»

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Стала известна причина смерти игрока московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова, передает РИА «Новости».

Напомним, футболист умер 20 апреля во время тренировки. Ему было 22 года.

«Это ужасно. Если его допустили к тренировкам, то, наверное, у него не было никаких проблем со здоровьем. Нам сообщили, что сердечная недостаточность», — сказал тренер Александр Гришин.



Ранее сообщалось о том, что Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки.