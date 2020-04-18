Отец чемпиона «Формулы-3» умер от коронавируса

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Михаил Шварцман, отец чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана, умер от коронавируса, передает «Чемпионат.com».

О болезни отца гонщик сообщил в своем Instagram. По его словам, отец болел уже две недели. Он находился в больнице. Михаилу Шварцману было 52 года.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 155 тыс. человек, 581 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,2 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 22 тыс. человек.



Ранее австрийские власти разрешили провести Гран-при «Формулы-1» 3-5 июля.