Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/13000669/2020-03-01T205434Z_579772026_RC28BF9TIWFD_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-FCB-REPORT-pic905-895x505-33339.jpg">

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.

Он считает, что сможет помочь команде преодолеть те финансовые трудности, в которые она попала, а также разрешить внутренние конфликты клуба. Лапорта уже подтвердил, что намерен представить свою кандидатуру на выборах президента в 2021 году.

«Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьезно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию», — заявил он.

Лапорта был президентом каталонцев с 2003 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» хотел бы видеть в клубе Неймара и Лаутаро.