Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.
Он считает, что сможет помочь команде преодолеть те финансовые трудности, в которые она попала, а также разрешить внутренние конфликты клуба. Лапорта уже подтвердил, что намерен представить свою кандидатуру на выборах президента в 2021 году.
«Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьезно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию», — заявил он.
Лапорта был президентом каталонцев с 2003 по 2010 год.
Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» хотел бы видеть в клубе Неймара и Лаутаро.