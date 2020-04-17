Агент: новость об отъезде Дзюбы в «Лацио» — смешная

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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал новость о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в римский «Лацио». Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 31-летнему игроку даже не стоит задумываться о том, чтобы покидать Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Дзюба может перейти в «Лацио?» Мне кажется, что нет. Это несерьезно. Смешная новость. Дзюба сейчас находится там, где и должен быть.

«Зенит» в его случае — идеальный вариант, даже думать о трансфере ему не стоит», — сказал Гурцкая.

Ранее сообщалось, что форвард итальянского «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб.