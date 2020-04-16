Фигурист Нгуен рассказал о худшем опыте в соцсетях, связанном с Медведевой

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Канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» рассказал о худшем опыте в соцсетях, связанном с российской одиночницей Евгенией Медведевой.

«Меня беспокоит то, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее фанаты, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемые вещи.

Один человек начал оскорблять меня в Instagram, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы…

Я был очень расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в Stories и даже тегнул его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но тогда я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол», — рассказал Нгуен.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не была в лучшей форме перед первенством мира в Монреале, который был отменен из-за коронавируса.