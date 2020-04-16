Тренер «Авангарда» Хартли: Ковальчука никогда нельзя сбрасывать со счетов

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о нападающем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илье Ковальчуке. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что в свое время они вместе проработали в «Атланте».

»Ковальчука никогда нельзя сбрасывать со счетов. Если вы это сделали, то вы ошиблись. Посмотрите, что он сделал в «Монреале». Клуб критиковали за подписание контракта с Ильей, но вдруг их стали называть гениями!

А прошел всего месяц! Это просто Кови!» — сказал Хартли.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, когда может быть возобновлен сезон.