Представившийся бойцом UFC мошенник выманил 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой мошенников, передает РИА «Новости».
На странице в Instagram потерпевший заявил, что телефонный мошенник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексеем Олейником и попросил перевести ему 50 тысяч рублей.
«Без задней мысли я отправил, написал ему, он поблагодарил. Прошло 20 минут, и я понял, что меня обманули. Написал Леше на его американский номер, он тут же ответил и сказал, что не писал со второго номера», — сообщил Запашный.
Ранее сообщалось, что полиция задержала членов банды колдунов, которым заплатила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.
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В течении года я и мой брат @askoldzap переводим очень серьёзные деньги на благотворительность! Каждый раз,помогая кому то,мы знаем ,что эти деньги для этого человека(почти всегда это ребёнок) гораздо важнее ,чем для нас сейчас! Потеряв сумму сегодня я ощутил обиду лишь потому,что такая тварь никогда и никому не поможет,он их просто украл!!! #меняобманули #вордолженсидетьвтюрьме #неправильно#живитепосовести #запашный#лисин