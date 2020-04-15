Представившийся бойцом UFC мошенник выманил 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного

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Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой мошенников, передает РИА «Новости».

На странице в Instagram потерпевший заявил, что телефонный мошенник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексеем Олейником и попросил перевести ему 50 тысяч рублей.

«Без задней мысли я отправил, написал ему, он поблагодарил. Прошло 20 минут, и я понял, что меня обманули. Написал Леше на его американский номер, он тут же ответил и сказал, что не писал со второго номера», — сообщил Запашный.

Ранее сообщалось, что полиция задержала членов банды колдунов, которым заплатила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.