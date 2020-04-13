Известный тренер призвал прекратить считать чужие деньги

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Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением о решении ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) снизить зарплаты футболистам в связи с пандемией коронавируса, передает «Матч ТВ».

Первым на понижение заработных плат в чемпионате России пошел московский «Спартак». Следом присоединились такие гранды как «Зенит», лидирующий в турнирной таблице, ЦСКА и «Локомотив».

«Давайте перестанем считать чужие деньги. Здесь важна сама добрая воля и понимание ситуации от человека. Все, у кого есть возможность, должны делать посильный вклад», — заявил Талалаев.

РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко высказался о снижении зарплат в ЦСКА.