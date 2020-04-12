Макгрегор: Ирландию ждет революция

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Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказал недовольство ирландскими властями.

Напомним, боец призывал закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.

«Мы можем находиться в нескольких неделях от революции. Я уже рассказал о причинах такой ситуации», — написал Макгрегор в Twitter.



Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.



Ранее Макгрегор призвал закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.