Макгрегор: Ирландию ждет революция
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Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказал недовольство ирландскими властями.
Напомним, боец призывал закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
«Мы можем находиться в нескольких неделях от революции. Я уже рассказал о причинах такой ситуации», — написал Макгрегор в Twitter.
Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Ранее Макгрегор призвал закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.