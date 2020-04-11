Фарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплаты
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Игрок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за сокращение зарплаты.
Напомним, 10 апреля футболисты и тренерский штаб красно-зеленых согласились пойти на сокращение выплат на 40% из-за пандемии коронавируса.
«Кто дал им право трогать мои деньги? Они прислали мне документ на русском языке. Я разорвал его. Они хотели, чтобы я его подписал», — сказал футболист во время прямого эфира с игроком перуанской сборной Роберто Гизасолой.
Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.
Ранее сообщалось о том, что капитан «Локомотива» Ведран Чорлука заявил о том, что футболисты клуба откажутся от 40 процентов зарплат.