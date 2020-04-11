ОКР выделит дополнительно 265 млн рублей на Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет России (ОКР) официально подтвердил увеличение выплат на проведение Игр в Токио в 2021 году в рамках реализации программы содействия подготовке кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII, сказано на официальном сайте организации.
Общий объем финансирования, как уточнили в ОКР, увеличился на 265 млн рублей. Таким образом, всего за весь период Программы ОКР Токио-2020, начиная с 2016 года, российская сторона профинансировала мероприятия на сумму свыше 900 млн.
Олимпийские игры в Японии, изначально запланированные на летом 2020 года, из-за эпидемии коронавируса были перенесены на год.
Ранее сообщалось, что олимпийская деревня в Токио может быть использована в качестве больницы.