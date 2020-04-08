ISU может провести ЧМ по фигурному катанию в период с октября по декабрь
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Международный союз конькобежцев (ISU) может провести чемпионат мира по фигурному катанию в период с октября по декабрь 2020 года, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу организации.
Мировое первенство изначально должно было состояться в канадском Монреале 16-22 марта, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В ISU отметили, что чемпионат может пройти в конце 2020 года.
«Эта возможность сильно зависит от развития пандемии коронавируса. Во многом определяющими в вопросе переноса станут следующие две недели», — сказано в сообщении организации.
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