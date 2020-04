Умер бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны»

Известный югославский футбольный тренер Радомир Антич скончался на 72-м году жизни, передает Sport24.

О гибели специалиста сообщила пресс-служба мадридского «Атлетико», с которым Антич добился наибольших успехов в своей тренерской карьере. В частности вместе с «матрасниками» он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок страны в сезоне-1995/96. Причины смерти Антича не сообщаются.

«Семья «Атлетико» оплакивает кончину Радомира Антича, одного из наших легендарных тренеров. Ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь в них жить. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Помимо «Атлетико» Антич также работал с мадридским «Реалом», «Барселоной», «Сарагосой», «Овьедо», «Сельтой» и китайским клубом «Шаньдун Лунэн». В период с 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Сербии.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo