Умер бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны»

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Известный югославский футбольный тренер Радомир Антич скончался на 72-м году жизни, передает Sport24.

О гибели специалиста сообщила пресс-служба мадридского «Атлетико», с которым Антич добился наибольших успехов в своей тренерской карьере. В частности вместе с «матрасниками» он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок страны в сезоне-1995/96. Причины смерти Антича не сообщаются.

«Семья «Атлетико» оплакивает кончину Радомира Антича, одного из наших легендарных тренеров. Ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь в них жить. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Помимо «Атлетико» Антич также работал с мадридским «Реалом», «Барселоной», «Сарагосой», «Овьедо», «Сельтой» и китайским клубом «Шаньдун Лунэн». В период с 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Сербии.