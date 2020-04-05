Глава UFC стал жертвой сексуального вымогательства

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт стал жертвой сексуального вымогательства, сообщает Las Vegas Review-Journal.

История получила свое начало в 2014 году, когда стриптизерша записала на видео секс с Уайтом, который на тот момент был женат. Затем Эрнесто Джошуа Рамос, парень этой девушки, начал требовать с Уайта деньги, однако позднее был арестован ФБР и заключен в тюрьму, где отбыл наказание сроком в год.

3 апреля Рамос заявил, что Уайт не выполнил условия их сделки и должен ему денег за то, что он не назвал его имя после завершения уголовного дела.

«Он не получил от меня денег в прошлый раз, и он не получит от меня денег в этот раз. Я с нетерпением жду, когда суд отклонит иск, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона.