У тренера «Ростова» Карпина родилась пятая дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о рождении пятой дочери.
Специалист опубликовал в Instagram фото с супругой Дарьей Гордеевой и ребенком.
«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» — написал Карпин.
У тренера «Ростова» и Гордеевой это второй ребенок. В 2018 году у них родилась дочь Даша. Также есть дочери Мария и Валерия от первого брака и внебрачная дочь Вероника.
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз.