У тренера «Ростова» Карпина родилась пятая дочь

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о рождении пятой дочери.

Специалист опубликовал в Instagram фото с супругой Дарьей Гордеевой и ребенком.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» — написал Карпин.

У тренера «Ростова» и Гордеевой это второй ребенок. В 2018 году у них родилась дочь Даша. Также есть дочери Мария и Валерия от первого брака и внебрачная дочь Вероника.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз.