Экс-хавбек «Зенита» Витсель вспомнил о команде

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился воспоминаниями о петербургском «Зените», передает Sport24.

Бельгийский футболист, который выступал за российский клуб с 2012-го по 2017-й годы, опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он держит в руках кубок чемпионата России, который «Зенит» выиграл в сезоне-2014/15.

«Ничего кроме удивительных воспоминаний моего времени в «Зените», клуб и город, который я держу очень близко к сердцу», — написал хавбек.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» хочет вернуться в «Ривер Плейт».