Отец Хабиба ничего не знает об отмене боя сына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/12646183/upload-RIAN_5662898.HR-pic905-895x505-3940.jpg">

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что ничего не знает об отмене боя сына против американца Тони Фергюсона.

«Я не знаю, не могу сказать», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ, а UFC ищет Фергюсону другого соперника. 1 апреля россиянин заявил, что «расстроен отменой боя» с американцем.

Ранее заявление Нурмагомедова об отмене боя посчитали первоапрельской шуткой.