Отец Нурмагомедова высказался о возможном проведении боя сына в Белоруссии
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о возможном проведении поединка сына с американцем Тони Фергюсоном в Белоруссии.
Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ, а UFC ищет Фергюсону другого соперника.
«Главе государства — Александру Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Белоруссия — единственная страна в Европе, где разрешено проводить соревнования на фоне пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 45 тыс. человек, 189 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 893 тыс.
Ранее в Росавиации рассказали, как Нурмагомедову покинуть Россию.