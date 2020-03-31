ЦСКА и «Спартак» проведут виртуальный матч
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Московские клубы «Спартак» и ЦСКА проведут виртуальный матч между профессиональными футболистами, сообщает «Матч ТВ».
«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, а ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.
Встреча пройдет 1 апреля. Игру покажет «Матч ТВ», а прокомментируют противостояние Георгий Черданцев и Константин Генич.
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