Шоу в США и Канаде с участием Медведевой отменено из-за коронавируса

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Шоу Stars on Ice в США и Канаде с участием российской фигуристки Евгении Медведевой отменено из-за коронавируса, сообщает Sport24.

Мероприятие проводится с 1986 года и представляет из себя постановку. Во все года участие в шоу принимали именитые фигуристки. В этом сезоне должна была выступить и Медведева, которая стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр — 2018.

«Впервые за 34-летнюю историю, когда мы отменили не только выступление, но и целый тур. Благодарим вас за понимание и с нетерпением ждем встречи в 2021 году», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова показала тренировку во время карантина.