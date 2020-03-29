Некоторые украинские клубы не хотят платить футболистам зарплату
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Некоторые команды чемпионата Украины не хотят платить футболистам зарплату из-за пандемии коронавируса, сообщает «Футбол NEWS».
Об этом проинформировал глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич. Также он выразил надежду, что национальное первенство, которое было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса, все же будет продолжено.
«Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется», — заявил он.
Ранее сообщалось, что сезон АПЛ могут доиграть летом за четыре недели.