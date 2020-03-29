Лукашенко заявил, что коронавирус не влияет на его деятельность

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что коронавирус не влияет на его повседневную деятельность. Об этом сообщает Tribuna.com.

По окончании товарищеского хоккейного матча глава государства заявил, что на ледовой коробке отсутствуют различные инфекции, так как они попадают под влияние холодной температуры.

Также Лукашенко признался, что спорт является одним из наиболее действенных противовирусных лекарств.

«Я не вижу, чтобы какие-то вирусы летали вокруг меня», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» заразился коронавирусом.