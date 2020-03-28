Глушаков: у нас мощное государство, перебоев с питанием не будет

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался об обстановке в российских магазинах на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, государство не позволит пустовать полкам отечественных супермаркетов.

«Перебоев с питанием не возникнет, я уверен в этом. У нас мощное государство. Ну, если вдруг что, то будем к соседям за крупами ходить. У нас народ добрый — поделится», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум назвал имя самого трудного оппонента в карьере.