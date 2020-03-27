Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о переходе Александра Кокорина в столичный клуб, передает «Чемпионат.com».

«Я не говорю про футболистов других клубов. А за всеми комментариями — не ко мне», — заявил Семин.

В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забив три мяча. Игрок принадлежит петербургскому «Зениту».



Ранее сообщалось о том, что Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом».