Лучший боец UFC арестован за вождение в пьяном виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс арестован за вождение в пьяном виде, сообщает MMA Fighting.
По информации издания, инцидент произошел в американском городе Альбукерке 26 марта. Спортсмен также обвинен в небрежном использовании огнестрельного оружия и отсутствии страхового свидетельства на транспортное средство.
В полиции сообщили, что офицеры услышали выстрелы, после чего обнаружили Джонса за рулем машины. Сам боец отрицал, что использовал огнестрельное оружие.
Представители американского спортсмена не комментируют информацию. Джонса уже выпустили из-под стражи.
Боец провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся. В рейтинге UFC без учета весовых категорий Джонс занимает первое место.