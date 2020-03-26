Лучший боец UFC арестован за вождение в пьяном виде

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс арестован за вождение в пьяном виде, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, инцидент произошел в американском городе Альбукерке 26 марта. Спортсмен также обвинен в небрежном использовании огнестрельного оружия и отсутствии страхового свидетельства на транспортное средство.

В полиции сообщили, что офицеры услышали выстрелы, после чего обнаружили Джонса за рулем машины. Сам боец отрицал, что использовал огнестрельное оружие.

Представители американского спортсмена не комментируют информацию. Джонса уже выпустили из-под стражи.

Боец провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся. В рейтинге UFC без учета весовых категорий Джонс занимает первое место.

Ранее боец признался в нападении на официантку.