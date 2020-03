Президент США Дональд Трамп прокомментировал перенос Олимпиады-2020 на 2021 год.

«Я солидарен с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он, а также глава Международного олимпийского комитете (МОК) Томас Бах приняли мудрое решение. Олимпиада будет невероятно успешной. Жду, когда смогу ее посетить», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, Игры перенесли из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 21 тысяч человек, 114 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 471 тыс.



Ранее в МОК назвали ориентировочные даты проведения Олимпиады в 2021 году.

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there!