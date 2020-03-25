Раздевалка «Барселоны» разделилась из-за просьбы отказаться от части зарплаты
Футболисты «Барселоны» не смогли договориться с руководством клуба по вопросу сокращения зарплат, сообщает Sport.es.
По информации издания, представители каталонской команды попросили высокооплачиваемых игроков отказаться от части зарплаты из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Большинство звезд команды отказалось от понижения зарплат, так как считают, что руководство клуба само поставило себя в невыгодное положение.
Другая группа игроков, включая нападающего Лионеля Месси, поддержало предложение руководства. Третья группа считает необходимым дождаться решения Ассоциации игроков Испании по этой проблеме.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 20 тысяч человек, 113 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 461 тыс.
Ранее сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поддержал идею сократить зарплаты футболистам чемпионата Франции.