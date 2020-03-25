Раздевалка «Барселоны» разделилась из-за просьбы отказаться от части зарплаты

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Футболисты «Барселоны» не смогли договориться с руководством клуба по вопросу сокращения зарплат, сообщает Sport.es.

По информации издания, представители каталонской команды попросили высокооплачиваемых игроков отказаться от части зарплаты из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Большинство звезд команды отказалось от понижения зарплат, так как считают, что руководство клуба само поставило себя в невыгодное положение.

Другая группа игроков, включая нападающего Лионеля Месси, поддержало предложение руководства. Третья группа считает необходимым дождаться решения Ассоциации игроков Испании по этой проблеме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 20 тысяч человек, 113 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 461 тыс.

Ранее сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поддержал идею сократить зарплаты футболистам чемпионата Франции.