UFC опубликовал фотографию к бою Хабиба и Фергюсона

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала фотографию к предстоящему поединку россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, сообщает «Спорт-Экспресс».

UFC начал отсчет до поединка.

«Четыре недели», — сказано в подписи.

Поединок должен состояться 18 апреля. Изначально бой был запланирован в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса проводить массовые мероприятия в городе запрещено. Пока неизвестно, куда будет перенесен поединок.

Ранее сообщалось, что брат Хабиба хочет «разнести» Петра Яна.