Умер Владимир Штапов
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Умер воспитанник московского «Динамо» Владимир Штапов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Ему было 73 года. О дате и месте похорон в данный момент не сообщается.
В составе столичного клуба Штапов дважды становился обладателем Кубка СССР: в 1967 и 1970 году.
Дебютная игра Штапова в динамовской футболке состоялась 10 мая 1965 года против бакинского «Нефтяника».
Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Сергей Юран прокомментировал ситуацию с немецким полузащитником Андре Шюррле, который продолжает восстанавливаться после повреждения.