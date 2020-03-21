Умер Владимир Штапов

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Умер воспитанник московского «Динамо» Владимир Штапов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ему было 73 года. О дате и месте похорон в данный момент не сообщается.

В составе столичного клуба Штапов дважды становился обладателем Кубка СССР: в 1967 и 1970 году.

Дебютная игра Штапова в динамовской футболке состоялась 10 мая 1965 года против бакинского «Нефтяника».

Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Сергей Юран прокомментировал ситуацию с немецким полузащитником Андре Шюррле, который продолжает восстанавливаться после повреждения.