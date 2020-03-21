Экс-полузащитник «Барселоны» рассказал об отказе ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, почему однажды отказал московскому ЦСКА, передает «Прессбол».

Полузащитник мог перейти в российский клуб, когда выступал за БАТЭ, однако в итоге перешел в «Штутгарт». В Европе он также играл в составе «Арсенала» и «Барселоны».

«Почему выбрал «Штутгарт» с зарплатой 28 тысяч евро в год, когда ЦСКА предлагал 2,5 миллиона «чистыми»? Видишь, что делает мечта с человеком. Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушел», — заявил он.

Стоит отметить, что в России Глеб все же играл — в «Крыльях Советов» в 2012 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне».