Президент UFC допустил, что бой между Хабибом и Фергюсоном не состоится

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться 18 апреля из-за коронавируса, передает TSN.

«Я был уверен, что поединок пройдет в срок. Сейчас приходится действовать по обстоятельствам. У меня нет однозначного ответа», — заявил Уайт.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.



Ранее президент UFC предложил провести бой между Хабибом и Фергюсоном на Луне.