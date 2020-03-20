Большунов — об отмене этапов Кубка мира: все равно бы выиграл

<img src="//img.gazeta.ru/files3/293/12995293/2020-02-09T110600Z_757488655_RC2ZWE9ZTSUB_RTRMADP_3_FIS-SKI-WORLD-pic905-895x505-40476.jpg">

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением об отмене последних этапов Кубка мира, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен стал досрочным победителем общего зачета Кубка мира после того, как заключительные этапы были отменены из-за пандемии коронавируса. Большунов выразил уверенность в своем успехе во время эфира программы «Вечерний Ургант».

«Даже если бы последние два этапа не отменили, выиграл бы. Преимущество было 500 очков. Если бы я дальше не участвовал, то моему ближайшему оппоненту, чтобы догнать меня, надо было выигрывать все гонки», — заявил он.

Ранее сообщалось, что тренер лыжника Большунова поделился мнением о мотивации.