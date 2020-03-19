«Зенит» накажет футболистов за нарушение карантина

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты команды могут быть наказаны за нарушение карантина.

«Санкции — требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения несут за собой очень серьёзные наказания», — цитирует Семака «Чемпионат.com».

Розыгрыш чемпионата России приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 228 тыс. В России зафиксировали 199 случаев заражения.

Ранее Семак обратился к болельщикам «Зенита» из-за ситуации с коронавирусом.