Власти Токио не планируют переносить Олимпиаду из-за коронавируса
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Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о том, что не рассматривает вариант с переносом Олимпиады, сообщает Reuters.
Коикэ сказала, что борьба с вирусом важнее, чем Олимпийские игры. Она отметила, что находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.
Ранее в Испании предложили отложить Олимпиаду из-за коронавируса.